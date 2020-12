Učitele pomáhají testovat i hasiči

Testuje se bezplatně, a to pomocí antigenních testů

Jednou ze škol, kde v pondělí mobilní tým hasičů vzorky odebíral, byla ZŠ Slovanka v České Lípě. „Testování se zúčastnilo 27 učitelů ze 42. Rozdělili jsme se do tří skupin a pro testování použili malou i velkou tělocvičnu,“ řekl Právu ředitel školy Václav Špetlík.

V Libereckém kraji fungují dva mobilní týmy vyjíždějící do škol. Jeden provozuje liberecká krajská nemocnice, druhý hasiči. V pondělí se testovalo ve školách v Liberci a v České Lípě. Testy zatím odhalily jednoho pozitivního, a to už v pátek, kdy se celé testování teprve rozjíždělo a kdy byla v provozu pouze stacionární odběrová stanoviště.

Během pondělí byly všechny testy mezi učiteli negativní. Čtyři desítky učitelů přišly v pondělí do kulturního domu v Soběslavi, kde je jihočeští hasiči testovali na koronavirus. V sále byly dva odběrové týmy, které na Táborsko přijely z Českých Budějovic.

„Testuje se bezplatně, a to pomocí antigenních testů,“ řekla Vendula Matějů, mluvčí jihočeských hasičů. Do pondělní třetí hodiny otestovali hasiči 37 kantorů a u jednoho vyšel výsledek pozitivně.

„Učitel musí do karantény a podstoupí ještě PCR test,“ dodala Matějů. V následujících dnech vyjedou jihočeští hasiči testovat kantory také do Třeboně, Suchdola nad Lužnicí či Dačic.

„Zatím ale žádný požadavek od učitelů na testování nemáme. Dříve jsme hodně vyjížděli většinou na žádost hygieny do domovů seniorů, ale do škol nás zatím nezvali,“ potvrdila Právu mluvčí středočeských hasičů Tereza Fliegerová.

„Naše testovací týmy vyjíždějí do regionu už zhruba měsíc, ale do testování učitelů jsme se nezapojili. Nebylo to zatím nutné,“ řekl právu mluvčí HZS Jihomoravského kraje Jaroslav Mikoška. V jihomoravském regionu s testováním speciálně pedagogů začali na několika místech již před pár týdny. Otestovat se tak nechalo například přes 200 učitelů základních a středních škol, za kterými vyjely dva mobilní testovací týmy z nemocnice zřizované krajem v Tišnově.