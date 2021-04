U školáků bylo pozitivních 300 z 610 000 provedených testů

Testování potvrdilo, že nákaza mezi dětmi, které se vrátily do lavic, není. Školáci i zaměstnanci škol se podle nařízení vlády musejí testovat dvakrát týdně.

Právě udržení dětí ve školách a umožnění návratu do lavic dalším je pro ministra prioritou stejně jako otevření školek pro mladší děti. Do školek se zatím mohli vrátit pouze předškoláci. To vedle rodičů nese nelibě i premiér Andrej Babiš (ANO), který opakovaně nabádá k otevření školek pro všechny děti.