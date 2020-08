U rakouských hranic zachraňovali ochránci přírody perlorodku

„Odchovy se dělají proto, že v přírodních lokalitách nejsou perlorodky schopné přežít první roky života. Jsou v té době nejvíce citlivé na znečištění řeky. Odebíráme larvy od matek a držíme je v chovu několik let, dokud neodrostou a můžeme je pustit do řeky,“ sdělil Právu u řeky Malše Ondřej Korábek.

Zmínil, že v zimě jsou larvy perlorodek na žábrách pstruhů, na jaře odpadají a ochranáři je přemísťují z řeky do odchovných zařízení. „Nejdříve je máme v Petriho miskách, pak je přemísťujeme do krabiček a ukládáme na místech toku, kde víme, že to přežijí. Teprve když jim je pět nebo deset let, pouštíme je do řeky,“ poznamenal Korábek.