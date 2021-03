U pacientů s covidem jsou často první. Přesto záchranáři odměny zatím nedostanou

„Ve vládním usnesení zatím záchranky nejsou. Doufáme, že je to nedorozumění,” sdělil Novinkám mluvčí Královohradecké záchranky Ivo Novák, což potvrdila i mluvčí středočeské záchranky Petra Effenbergerová.

„Záchranáři nejsou v těch odměnách, které schválila vláda. Mělo by se to ale řešit. My bychom chtěli, aby pro ně odměna byla ve stejné výši jako za tu první vlnu, tedy až 120 tisíc,” sdělila Novinkám předsedkyně odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Dagmar Žitníková.