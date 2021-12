Trutnovské nonstop očkování: dávku dostalo již 1112 lidí

Organizátoři ojedinělého počinu plánovali od pátečního do nedělního večera naočkovat patnáct set zájemců o první a třetí vakcinaci. „Cíl jsme splnili v mezičase. Nyní už budeme jenom navyšovat,“ konstatoval před sobotní půlnocí ředitel Oblastní nemocnice v Trutnově Miroslav Procházka.

Většina registrovaných zájemců, kteří měli přednost, i neregistrovaných, kteří v nejhorším případě vystáli desetiminutovou frontu, jež s přibývajícím časem slábla, až zcela zmizela, přišla o víkendu do UFFA pro třetí dávku. Prvně očkovaných odcházelo minimum.

„Očkovací maraton jsme umístěním v UFFU u autobusového a vlakového nádraží cílili hlavně na okolní obce. Odtud přijíždí množství lidí, kteří by se kvůli práci do měst těžko dostávali. Odkud lidé chodí sledujeme, a mohu potvrdit, že to zafungovalo,“ tvrdí Miháliková.