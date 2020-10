Trhů se zákaz netýká, většina jede dál

Například radnice nejlidnatějšího obvodu Ostrava-Jih stále počítá s tím, že farmářský trh pod názvem Slezský rynek, který se koná jednou za měsíc, bude i v nejbližším možném naplánovaném termínu. Právu to potvrdila mluvčí obvodu Gabriela Gödelová.

„Spadáme pod výjimky. My máme živé, umělé květiny a věnce na Dušičky, pak tu jsou potraviny, to je tady ta zelenina a ovoce, a rybízové víno do toho asi taky spadá,“ mínila jedna za stánkařek.