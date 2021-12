Trasování žáků zpružní nová aplikace

„Naše škola byla v pilotním projektu komunikace s hygienou a podařilo se to docela dobře doladit, takže od ledna by to mělo vypadat mnohem lépe než předtím,“ řekl Právu ředitel Masarykovy střední školy chemické v Praze a šéf Unie školských asociací Jiří Zajíček.

Testy všech žáků i zaměstnanců

Podle něj dosud systém spočíval v tom, že škola zadala hygieně počty pozitivních testů a čekala na reakci. Ta však při zahlcení hygieniků přicházela se značným zpožděním, a tak se nezřídka stávalo, že karanténu nařizoval ředitel sám, aby ochránil školu před nekontrolovaným šířením covidu.

„V novém systému to funguje tak, že škola zadává data přímo do webové aplikace, a to nejen počty, ale i konkrétní případy, automaticky dodá i data k rizikovým kontaktům. Rozhodující slovo má stále hygiena, ale komunikace se výrazně zrychlí. Nebudeme čekat, až nás hygiena kontaktuje, ale my ji kontaktujeme sami prostřednictvím aplikace,“ popsal Zajíček.

Důležité by to mohlo být zejména při očekávaném šíření mnohem nakažlivější varianty omikron.

Jisté zatím je, že na základních a středních školách se bude přinejmenším od 3. do 16. ledna testovat dvakrát týdně, a to v pondělí a ve čtvrtek. Pak to má být opět jenom pondělí, ale záležet bude na vývoji pandemie. Testy se budou ale nově týkat všech 1,4 milionu žáků včetně očkovaných i těch, kteří prodělali covid, a také všech zhruba 300 tisíc zaměstnanců, tedy učitelů, ale i kuchařek a podobně. Testovat se nadále nebude v mateřských školách.

„Testy na pondělní testování 3. ledna už byly distribuovány minulý týden ve středu. Ty už máme. Momentálně kapacitně vycházíme, měli jsme v minulosti úspory z testování a u ostatních škol to bude zřejmě velmi podobné,“ uvedl Zajíček.