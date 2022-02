TOP 09 obvinila Piráty a STAN z falešné hry

„Nemile mě to překvapilo, že se Piráti a STAN dohodli s ANO. Na jedné straně se bijí do prsou, že s ANO v žádném případě nepůjdou, a pak to udělají zrovna na Plzeňsku, v pravicové, prozápadní baště. Bourá to mýtus, že by Piráti s ANO nešli,“ řekl Právu Pospíšil.