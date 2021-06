Tolerance prošlých řidičáků brzy končí

Propadlé řidičáky v období od loňského 1. září do letošního 30. června získaly automaticky od Evropské unie „extra životnost“ v podobě dalších deseti měsíců od původního data konce své platnosti. Ti, kdo toho využili, přičemž jim měl řidičák loni v září propadnout, mají nejvyšší čas na vyřízení si nového, jelikož se v červenci načítá jedenáctý měsíc.

V případě neplatného řidičáku by je už pokuta až 2000 korun při silniční kontrole neminula. Podle odhadů ministerstva dopravy se prodloužení řidičáků, kterým byla udělena evropská výjimka, týká zhruba 200 tisíc lidí.

EU původně nařízením Omnibus I po loňské první vlně koronaviru prodloužila životnost řidičských průkazů, které by propadly v období od 1. února do 31. srpna, a to o sedm měsíců.