Tisková konference vlády po jednání o opatřeních a platech

Jednat mohla i o změně délky karantény a izolace. Některé státy délku zkracují, v USA například až na pět dní. Souvisí to s tím, že lidé jsou nejvíce infekční po nakažení. S tím, jak je varianta omikron velmi nakažlivá, by v karanténách mohlo končit obrovské množství lidí najednou.

Řešit by se mohla i změna testování ve školách. Děti by se po nákaze, která se objeví ve třídě, neposílaly do karantény, chodily by dál do školy a denně by se testovaly.