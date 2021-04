Tisková konference vlády. Čekáme na zahájení

Ústavní právník Jan Winter v souvislosti s tím například pro Právo uvedl, že na základě tohoto zákona je možné omezit konání veřejných a soukromých akcí, kde dochází ke kumulaci osob, ale není to možné vztáhnout i na setkání více než dvou osob.

Vláda bude jednat také o zmírnění opatření ve sportu. Umožnit by se mohlo sportovat venku 12 lidem, když budou trénovat po dvojicích s rozestupy a budou mít negativní test na covid-19.

Ministři by se také mohli vrátit k debatě o častějším testování ve firmách. Nastínit by také mohli, jak se budou do škol vracet další žáci. Od pondělí 12. dubna se učí v prezenční rotační výuce 1. stupeň základních škol. Studenti jsou pravidelně testováni, nosit musí roušky.