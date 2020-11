Tisková konference po jednání vlády

Podle současné epidemiologické situace to navíc vypadá, že by se mohlo Česko do 3. stupně přesunout již příští pondělí. To by znamenalo otevření všech obchodů, služeb a restaurací, a to za přísných epidemiologických opatření. Zrušen by mohl být také zákaz vycházení či zákaz pití alkoholu na veřejnosti.