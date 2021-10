Tisková konference po jednání vlády

Premiér Babiš po sobotním vyhlášení výsledků voleb zatím neřekl, zda bude chtít do ustanovení nového kabinetu pokračovat ve vládě s ČSSD, či koalici pár týdnů před očekávaným jmenováním nového kabinetu vypoví. Z telefonátu s vicepremiérem Janem Hamáčkem (ČSSD) podle Babiše vyznělo, že by Hamáček pochopil, pokud by Babiš sociální demokracii ve vládě nechtěl.