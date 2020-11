Testy v pondělí dostala necelá čtvrtina sociálních zařízení, všude by měly být do týdne

„Od rána pokračujeme tak, abychom v rámci smluvních podmínek zajistili včasnou dodávku testů do všech zařízení,” řekl v úterý Martin Nesrsta z Avenieru, který má distribuci testů na starosti. Spuštění nařízeného testování v pobytových sociálních službách by se mělo stihnout do středy, do víkendu chyběla smlouva se zdravotními pojišťovnami.

Jak v pondělí uvedl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) zpoždění nepředstavuje problém a za nedodržení termínu nehrozí sankce.

Dva miliony antigenních testů od firmy Abott společnost Avenier od pondělního rána rozvážela do svých distribučních center, která pokrývají celé území ČR.

„V průběhu dne se nám podařilo naskladnit požadované množství testů ve všech našich distribučních skladech. V odpoledních hodinách se naplno rozjela expedice a napříč celou ČR již byly realizovány dodávky do jednotlivých zařízení. Do pondělní půlnoci jsme testy dodali do 440 zařízení,” uvedl Nesrsta.