Testů pro školáky bude dost. 12 milionů sehnal ještě Plaga

Už začátkem prosince zprostředkovala SSHR nákup 13,5 milionu testů, které se již rozvážely do škol. Zakázka byla rozdělena na dvě části, přičemž většinu testů (12,2 milionu) dodává firma Targo Promotion. Z kupní smlouvy zveřejněné ministerstvem školství je zřejmé, že zhruba třetinu množství měla firma zajistit do 14. prosince, zbytek až po Novém roce. K dodání přibližně 5,6 mi­lionu testů musí podle smlouvy dojít do 3. ledna, zbývajících 4,1 milionu kusů pak do konce měsíce.