Testovat se budou muset i zaměstnanci malých firem, schválila vláda

Do plošného testování zapojujeme dalších 650 tis zaměstnanců. Na vládě jsme právě schválili povinnost testů pro firmy od 10 do 49 pracovníků, v prvním kole nejpozději do 26/3. Celkově tak budeme testovat na pravidelné bázi již 3,2 mil pracovníků. Příspěvek zůstává 60 Kč/zam/test.