Téměř třetina lidí ignoruje rady lékařů

„Češi jsou zodpovědní. Lze říct, že občané všech zemí na východ od železné opony jsou, co se týče dodržování pravidel, zodpovědní. Koronakrize nám to ukázala. Kdybychom se na dodržování opatření ptali před čtrnácti dny, získali bychom možná ještě lepší výsledky,“ komentuje ředitel agentury STEM/MARK Jan Tuček výsledky průzkumu na reprezentativním vzorku 500 lidí.

Týká se to především lidí, kteří už patří do skupiny bojující s kardiovaskulárními nemocemi, podle odhadu kardiologů jich může být až 430 tisíc, diabetiků, jichž je podle statistik 900 tisíc, a lidí bojujících s vysokým tlakem, kterých jsou přes dva miliony.

„Užívání předepsaných léků podle pokynů lékaře je velmi důležité, tím to ale nekončí. Pacient by se měl na své léčbě aktivně podílet, kupříkladu u chronického srdečního selhání se bez dodržování režimových opatření neobejdeme. Pomáhají ke zlepšení zdravotního stavu pacienta a mohou zabránit akutnímu zhoršení a zbytečným hospitalizacím,“ zdůrazňuje Jan Bělohlávek, vedoucí lékař Centra srdečního selhání ve Všeobecné fakultní nemocnici (VFN).

Jenomže často se stává, že jakmile pacient dostane léky, režimová opatření opustí. „Přitom z velkých epidemiologických studií víme, co nás dělá zdravými. Z padesáti procent jsou to právě režimová opatření, dvacet procent ovlivňuje prostředí a pouze pět procent je genetická zátěž. Ale i genetickou zátěž dokáže dvoj- až trojnásobně snížit například sourozenec, který opatření dodržuje, oproti tomu, který to nedělá,“ říká Vladimír Tuka z II. interní kliniky kardiologie a angiologie VFN.