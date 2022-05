Synovec parašutisty se narodil ve vězeňské cele

„Skončil jsem v kojeneckém ústavu, odkud si mě vzali adoptivní rodiče. Poprvé mě seznámili s mým skutečným původem ve chvíli, kdy jsem chtěl jít studovat na DAMU. Tam chtěli podrobný životopis. Dřív o tom maminka mluvit nechtěla ze strachu, že se jim odcizím. Což byl nesmysl, protože to byli skvělí rodiče,“ řekl Právu devětasedmdesátiletý Vratislav Ebr.

Atentát byla rána do srdce třetí říše, říká šéf vojenského historického ústavu

Atentát byla rána do srdce třetí říše, říká šéf vojenského historického ústavu Domácí

Na rodiče má jen mlhavé vzpomínky. „Maminka byla na poli. Přišli si pro ni a sebrali mi ji. Brácha měl osmnáct měsíců. Já tři roky. Maminka nás dala rodině od tatínka. Řekla, že jen do té doby, než se vrátí. Už se nevrátila. Vychovávala nás babička, tatínkova matka. Němci ji nechali, brali jen rodinu Valčíků,“ pokračovala roztřeseným hlasem.

Parašutista Josef Valčík pocházel z osmi dětí. Celý svůj život strávil ve Smolině u Valašských Klobouk. Odtud také utekl v roce 1939 do zahraničí a složitými cestami se dostal do Anglie, kde prošel výsadkářským výcvikem. Osudového dne 27. května 1942 pomáhal Josefu Gabčíkovi a Janu Kubišovi s atentátem na říšského protektora přímo nad legendární zatáčkou v Kobylisích.

Den nato, co Reinhard Heydrich bojoval na pražské Bulovce se smrtí, se již na všech plakátovacích tabulích protektorátu objevila Valčíkova fotografie s tímto textem: „100 000 korun odměna. Kdo zná tohoto muže a kde se zdržuje. Zobrazený muž se jmenuje Miroslav Valčík, narozený 20. ledna 1920 v Hodoníně. V Praze dne 28. května 1942 – vedoucí hlavní ústředny Státní policie Praha“.

Odvezlo čtrnáct nejbližších příbuzných Josefa Valčíka do věznice na Pankráci a později do Terezína. Tam však zůstali jen krátce. V říjnu roku 1942 byl připraven v Bohušovicích nad Ohří transport do Mauthausenu.