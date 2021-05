Svlíkni se a máš bod aneb Seznamovací kurzy Právnické fakulty

I přesto, že někteří studenti brali odhalování se v rámci seznamovací hry za standardní formu soutěžení, část účastníků kurzu, včetně chlapců, byla v rozpacích. „Všichni si na to stěžovali, že to nebylo fér, a my jsme třeba upřímně řekli, že to dělat nebudeme a ty body jsme nedostali. Když jste v týmu, kde jste spíše introvertní a necítíte se na to, zatímco ostatní nemají s nahotou problém, tak se prostě svléknou, a ještě vás donutí skupinovým nátlakem,“ popisuje zážitek další z dívek.