SÚKL doporučil Trumpův lék na covid

Lék zatím neschválila Evropská léková agentura (EMA), i tak by se ale mohl českým pacientům podávat po schválení SÚKL v případě tzv. nouzového použití. V USA se používá experimentálně, jde o lék, který podávali i exprezidentovi Donaldu Trumpovi.

Česká vláda jednala se společností Regeneron už koncem ledna, zatím není jisté, kdy a jak by se přípravek mohl do ČR dostat.

Koncem února by měl do Česka dorazit jiný protilátkový lék od společnosti Eli Lilly, který funguje na podobném principu. Přípravek s názvem Bamlanivimab koupí Thomayerova nemocnice a bude jej distribuovat do dalších zdravotnických zařízení.