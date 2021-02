Středula: Babiš nám tají možné scénáře

Na pondělním jednání tripartity jste přišel za odbory s návrhem, aby se vyhlásil velikonoční lockdown s cílem zpomalit šíření koronaviru. Myslíte, že je šance, že to prosadíte?

Pan ministr Jan Blatný a profesor Ladislav Dušek, šéf ÚZIS, nám prezentovali data, která v žádném případě nevypovídaly o tom, že by se nám snižovaly počty, ale přesně naopak. A navíc tu ještě nemáme některé typy mutací koronaviru, které jsou daleko nakažlivější, a povídáme si o nich zatím jen v teoretické rovině.

Pan premiér nás poté vyzval k tomu, abychom řekli náměty, co by se mohlo dít, ale svým ministrům řekl, ať se k možnostem zatím nevyjadřují.

My jsme tedy upozornili na to, že budeme mít počátkem dubna čtyři dny volna, a že bychom je takto mohli využít, ať se nikdo do budoucna nevymlouvá, že nebyl čas to připravit. Jako tomu bylo loni na podzim, kdy jsme navrhovali, aby se volno prodloužilo i o 16. listopadu.

Jaká byla jeho reakce?

Pan premiér na to nijak nereagoval. Jak jsem viděl na videohovoru, tak si pouze udělal poznámku, a to bylo vše. Zatím nemám jednoznačnou reakci s výjimkou toho, co zaznělo na tiskové konferenci po jednání vlády.

A jak si vysvětlujete, že vyzval své ministry, aby se k tomu nevyjadřovali?

Je to pro mě velmi smutná situace. Sešli se tam jak zástupci zaměstnavatelů, tak zaměstnanců. Premiérovo chování nepovažuji za standardní. Slyšel jsem již i to vysvětlení, že je to proto, aby se tyto informace nedostaly na veřejnost. Ale myslím, že to není to, co v danou chvíli potřebujeme. Komunikace vlády by měla být velmi otevřená, ale bohužel tomu tak není. Obávám se, že se budeme věci opět dozvídat takto ad hoc s maximálně několikadenním předstihem.

Navíc bohužel hrozí, že se situace bude dále zhoršovat. To, co se děje v chebském a trutnovském regionu, které se začínají propojovat, se může dít na území celé České republiky. Z toho důvodu jsme s tím návrhem přišli do budoucna, není to návrh pro tento, ani příští týden.

Nemocnice jsou ale na hraně kapacit již nyní. Není to hašení požáru ve chvíli, kdy hoří celý dům?

Ale opatření tohoto druhu nestačí jen vyřknout a ony budou naplněny. Musí se připravit, i kdyby šlo nakonec pouze o cvičení. Když bychom se drželi záchranářské terminologie, hasiči taky nejedou k zásahu s tím, že neví, co mají dělat, ale mají všechno natrénováno a jednoznačné plány pro jakékoliv případy. Ale vláda připravená v tomhle případě není, a tak voláme po tom, ať tak učiní.

Ono to může často působit tak, že vláda nezvládá pandemii již efektivně řídit.

Není to černobílé. Za dobrý příklad považujeme postup ministerstva práce ve věci Antiviru, kdybychom ho neměli, tak řešíme ještě více problémů zejména u subjektů, které jsou z rozhodnutí vlády zavřeny. A že byl prodloužen je velmi dobrá zpráva, ale nebylo to díky vládě, ale na základě rozhodnutí Evropské komise, která prodloužila tato opatření až do konce letošního roku.

A pokud jde o ta slabá místa? Jelikož většina států, nejen evropských, již dokázala koronavirus potlačit, globální čísla klesají. Proč to podle vás nejde v Česku a trend je spíše opačný?

Opět jde o kombinaci více faktorů. Jednak je to nerozhodnost vlády, ale i to, že někteří její představitelé, kteří jménem vlády hovoří anebo pro ni pracují, se chovají nezodpovědně. A myslím, že jsou ty příklady naprosto zřejmé. Nemá smysl o nich ani mluvit - od člověka, který byl ministerstvem zdravotnictví, začínaje, až po šéfa agentury konče. To v žádném případě nepomáhá důvěryhodnosti jakéhokoliv rozhodnutí vlády. Pokud to nenapraví, nemůže očekávat od občanů, že půjdou příkladem a ostatní se jim budou smát do obličeje.

A další věc je, že když podnikáte a váš byznys končí, tak se chcete zachovat důstojně ke své vlastní rodině. Požadujeme pro to nejenom funkční podporu pro zaměstnance, ale i podnikatele. Nebude zaměstnanec, když nebude funkční podnikatel.

V souvislosti s posledním prodloužením nouzového stavu se mluvilo o tom, že Sněmovna prakticky vyhlásila vládě nedůvěru. Je na to ještě prostor?

Myslím si, že si opozice počká na to až situace úplně krachne při vidině vysokého výsledku ve volbách...

Nepřijala tím, ale opozice částečně odpovědnost? Myslíte, že se daná situace výrazně odrazí v následujících volbách?

My jsme vyzývali, aby byl nouzový stav prodloužen, aby se zanechalo politikaření na jiná témata, které se budou řešit do budoucna.

Například?

Jedním z nich bude podle mě nesporně otázka daní. Zde se paradoxně jedna část opozice postavila za vládní hnutí a způsobila deficity, ze kterých budeme mít problém se dostat.