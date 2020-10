Stavba kanálu má smysl jako kolonizace Marsu Českem, zlobí se opozice

O megalomanském projektu mluví i předseda Starostů a nezávislých Vít Rakušan. „Je to naprosto nesmyslný a megalomanský projekt, a to v době, kdy řešíme obrovský schodek a máme obrovský schodek. Vláda vůbec nechápe priority a zájmy této země. Je to projekt jak z Marsu,” napsal Novinkám.

Rudou planetu zmínila i šéfka TOP 09 Markéta Adamová Pekarová. „Stavba kanálu Dunaj–Odra–Labe má stejný ekonomický smysl jako kolonizace Marsu Českem. O ekologii nemluvě. Hanba by měla fackovat ty, co to podporují,” pustila se do vlády.