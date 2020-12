Stav nouze: pomohou vládě lidovci?

Nouzový stav poslanci na návrh komunistů naposledy prodloužili jen do 23. prosince, přičemž vláda o něj žádala až do 11. ledna. Jak v pondělí řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO), režim ve 4. a 5. stupni PES nelze bez nouzového stavu zvládnout.

Jurečka v úterý Právu řekl, že lidovci počkají s rozhodnutím, zda pro prodloužení zvednou ruku, do příštího týdne. „Stanovisko klubu bude po­dle aktuální epidemiologické situace. Pokud bude PES na čtyřce, tak je logické, že tu musí být stav nouze a musí být prodloužen,“ podotkl pro Právo šéf lidovců.

Ostatní opoziční strany nejsou prodlužování příliš nakloněny. Předseda ODS Petr Fiala zatím nevidí důvod, proč by měli vládě pomáhat. „Vláda by musela zdůvodnit, proč ten nouzový stav potřebuje, a to se nestalo,“ řekl Právu.