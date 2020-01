Starosta Prahy 3 se vydal do ulic Žižkova uklízet psí výkaly

Práci zaměstnanců Pražských služeb si při tom sám vyzkoušel. „Musím říct, že jsem rád, že to nemusím dělat celý den, za tu půl hodinu už mě docela bolela pravá ruka, byla to ale zábavná zkušenost,“ popisuje zážitek starosta.

Cílem experimentu bylo upozornit na množství exkrementů, které pejskaři po svých miláčcích nechávají. „Jen v téhle ulici jsme dnes napočítali přes 20 bobků, to je absurdní. Řada lidí má pocit, že se ulice neuklízí. Určitě je co zlepšovat, ale tento experiment ukázal, jak by to vypadalo, kdyby se opravdu neuklízelo,“ vysvětlil Ptáček.