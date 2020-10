STAN by vládě pomohl s rozpočtem

Ani to by ale menšinové vládě ANO a ČSSD s 92 hlasy nestačilo, Starostové mají pouze šest zákonodárců a vláda potřebuje při plném obsazení Sněmovny 101 hlasů.

Piráti jsou ochotní s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO) jednat, ale moc šancí jí nedávají. „Debatovali jsme o tom v klubu a atmosféra nebyla vůči vládě vůbec vstřícná. Vyhodnotíme si nejdříve, co by znamenalo rozpočtové provizorium,“ řekl Právu místopředseda rozpočtového výboru za piráty Mikuláš Ferjenčík.

Další opoziční strany o pomoci vládě neuvažují. „Nenecháme se od komunistů vydírat, ten rozpočet je tragicky špatný,“ řekl Právu šéf klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Podle něj by se ČR měla inspirovat v Německu, které sice také počítá příští rok s vysokým schodkem, ale brzy se chce vrátit k vyrovnanému rozpočtu. „Česká vláda neukázala sebemenší ochotu ke konsolidaci rozpočtu, to je cesta k rozvratu, a za tuto cestu TOP 09 v žádném případě odpovědnost nepřevezme,“ dodal Kalousek.

Seškrtání armádního rozpočtu se nelíbí předsedkyni výboru pro obranu Janě Černochové (ODS). „Budeme bojovat o to, aby se peníze pro armádu nesnižovaly, ale podpořit rozpočet s takovým deficitem, to by musela být naprosto výjimečná situace,“ sdělila Právu. „Nakonec to komunisté podpoří a jako vždy to za něco vyhandlují,“ podotkla.