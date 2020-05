Spravedlnost musí vybrat novou firmu na elektronické hlídací náramky

„Odhadovala bych to tak, že ta firma má v současné době existenční problémy, a budeme se muset připravit na to, že bude vypsáno nové výběrové řízení. Vypíšeme ho co nejdřív, protože ta firma ani nekomunikuje. Snažili jsme se i přes velvyslance v Izraeli (Martina Stropnického) navázat spojení a nějak to rozhýbat, ale nepodařilo se to,“ podotkla ministryně. Doplnila, že resort nyní řeší s firmou smluvní pokutu, kterou by měla uhradit.