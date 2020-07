Spořitelna nabídla seniorovi úvěr, ale pak mu ho zamítla z obavy, že brzy zemře

Spořitelna ale žádost k jeho velkému překvapení zamítla. Vysvětlila to svojí interní politikou, v rámci níž se rozhodla, že seniorům nebude poskytovat úvěry „z důvodu zamezení případných finančních ztrát“. Jinými slovy, kdyby klient s ohledem na svůj věk zemřel, měla by spořitelna potíže.

Stavební spořitelny nemohou zavést nejvyšší věkovou hranici s tím, že seniorům, kteří ji překročili, už neposkytnou ani krátkodobý úvěr, a to kvůli obavě, že by své peníze mohly obtížně získávat zpět. Neznamená to, že stavební spořitelny jsou povinny půjčit komukoli bez ohledu na okolnosti.