Spolu má dost podpisů, vyvolá hlasování o nedůvěře vládě. Babiš to nechápe

Do situace však nyní vnesl nejistotu i prezident Miloš Zeman, který uvedl, že při vyslovení nedůvěře vládě nechá kabinet Andreje Babiše (ANO) dovládnout v demisi. Pokud jde o případné rozhodnutí o rozpuštění Sněmovny 120 poslanci, uvedl, že ji rozpustit může, ale nemusí. To však vzápětí odmítli ústavní právníci.

"O vyvolání hlasování o nedůvěře se mluví stále. Nechápu, proč by mělo být vyvoláno, když máme pět měsíců do voleb, vláda zvládá očkování a pandemii, postupně rozvolňujeme a vrací se to do normálu," uvedl.