Spolu jen v polovině krajských měst, někde se od ODS trhli lidovci či TOP 09

Lídr kandidátky a náměstek brněnské primátorky Petr Hladík Právu řekl, že si se Starosty lidsky sedli. „Nebaví nás zbytečné politické tahanice, chceme pracovat na rozvoji města a řešit, co lidi trápí. Koalice Spolu vznikla, aby byl poražen Andrej Babiš, jeho střet zájmů a jeho neustálé kauzy, v Brně ale musíme řešit jiné problémy,“ poznamenal Hladík.

ODS se v Brně spojila s TOP 09. Premiér a předseda vlády Petr Fiala a brněnský rodák při zahájení kampaně řekl, že je skvělé, že koalice Spolu funguje i v řadě měst. „V Brně se to nepodařilo, já myslím, že to není žádná tragédie. Na celé komunální úrovni se to nedá zopakovat,“ řekl Fiala.