SPOLU a PirStan chystají demontáž stavebního zákona

„Během následujících dnů připravíme ve spolupráci s ministerstvem pro místní rozvoj nezbytný legislativní postup. S ohledem na čas zbývající do konce roku je téměř jisté, že musíme nejprve upravit data účinnosti již schváleného zákona,“ dodal šéf Pirátů Ivan Bartoš.

Nový stavební zákon má nabýt plné účinnosti v polovině roku 2023. Nejvyšší stavební úřad se sídlem v Ostravě, jehož vznik stanovuje, by však měl vzniknout už po Novém roce a v současnosti probíhá výběr jeho šéfa.

„Nikdo svéprávný nemůže přece hájit současný nefunkční stav, kdy povolit dálnici trvá v průměru 13 let a bytový dům v Praze více než pět let. Odkládání účinnosti zákona by také mohlo ohrozit digitalizaci stavebního řízení, na kterou čerpáme peníze z evropských fondů,“ řekla Právu.