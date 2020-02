Soud už dostal od Ratha pět milionů

Ten středočeský krajský soud na Rathovu žádost rozdělil na dvě povinné splátky. První měla být uhrazena do 15. února, druhá do 20. června. Tehdy vyprší roční lhůta od rozsudku vrchního soudu, během níž musí být peněžitý trest uhrazen. Jinak by mohl soud prodloužit Rathův nynější sedmiletý pobyt za mřížemi o dalších 2,5 roku, jak to loni nařídil vrchní soud.