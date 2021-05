Sněmovna zvolila členy vyšetřovací komise k ekologické havárii v Bečvě

„Určitě nás však bude zajímat znalecký posudek, který policie obdržela od soudního znalce Jiřího Klicpery a který by měl být hlavním podkladem pro nalezení viníka a příčiny havárie. Uvidíme, zda v posudku či dalších dokumentech nalezneme jasné důkazy a odpovědi, na které všichni čekáme," dodal poslanec.

Opozice iniciovala vznik komise zejména kvůli tomu, že původce otravy Bečvy kyanidem není ani po osmi měsících vyšetřování znám. Znalec stejně jako ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) již dříve vyloučili, že by původcem otravy byla chemička Deza z holdingu Agrofert. Server iDNES.cz uvedl, že posudek podezřívá z otravy řeky kyanidy firmu Energoaqua z Rožnova pod Radhoštěm na Vsetínsku. Její ředitel Oldřich Havelka to na dotaz ČTK opakovaně odmítl.

Kyanidy do Bečvy měly uniknout z firmy Energoaqua. Ta to odmítla

Odpůrci komise dříve argumentovali zejména tím, že by zasahovala do dosud neukončeného vyšetřování a že by její činnost nic nepřinesla.