Sněmovna bez d'Hondtovy metody: ANO, ČSSD a KSČM by většinu neměly

Kdyby d'Hondtova metoda, kterou zrušil Ústavní soud, nebyla použita ve sněmovních volbách v roce 2017, přišlo by vládní hnutí ANO o 15 mandátů. Místo nynějších 78 křesel by jich v dolní komoře mělo 63. Současná koalice ANO a ČSSD s podporou komunistů by pak neměla většinu. Disponovala by 96 hlasy, nyní jich má 108. Vyplývá to z přepočtu, který ve středu zveřejnila Česká televize (ČT).