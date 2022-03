Směnárny umožňují výměnu hřiven, banky zatím ne

Pokud jsou Ukrajinci v Praze nebo skrze ni projíždějí, neměli by mít problém si hřivny za koruny vyměnit ve směnárně. Alespoň v centru Prahy. Čtyři ze šesti podniků v okolí Václavského náměstí, které reportér Práva v pondělí navštívil, hřivny braly. Byť bilance není v tomto případě pro dané směnárny asi zrovna vyrovnaná, protože při zjištění, že je reportér Čech, se jej pracovníci ve dvou případech nejprve s nadějí v hlase otázali, zda chce tuto měnu koupit.

„Chodí se ptát hodně Ukrajinců, denně bych to odhadla na stovky,“ upřesnila jedna z pracovnic. Podobné číslo uvedl i další směnárník z jiné firmy. Před jednou ze směnáren přitom zrovna několik běženců stálo. „Potřebuji aspoň něco, abych si mohl koupit třeba jídlo,“ řekl jeden z nich.

Ceny v navštívených směnárnách se podle kurzovních lístků pohybovaly mezi 0,54 a 0,64 koruny za nákup jedné hřivny, prodej byl mezi 0,64 a 0,70 koruny. Je to méně, než za kolik se tato měna obchodovala v lednu, tedy v době, kdy konflikt ještě neprobíhal.

„Pracujeme na možnosti přijímat hotovost v hřivnách. Zatím bohužel nedovedeme sdělit, kdy a za jakých konkrétních podmínek budeme schopni tuto službu nabídnout,“ uvedla Tereza Kaiseršotová z Raiffeisenbank. Do Česka podle nedělního prohlášení vicepremiéra a ministra vnitra Víta Rakušana uprchlo už na 270 tisíc Ukrajinců.

Zákon o ČNB podle ní jasně vymezuje úkoly centrální banky a zajištění výkupu ukrajinských hřiven mezi nimi není. „Mohla by jej, pokud by se tak rozhodla, realizovat moc výkonná, tedy vláda. ČNB by tak mohla učinit pouze na základě změny legislativy,“ dodala mluvčí.