Slunce a déšť houbám přejí. Budou žně

Dostatečný přísun vody a teplé počasí jsou základními předpoklady pro růst hub. A v lesích jich je nyní opravdu hodně, a to všechny druhy.

„Nájezdy, které pořádali o víkendu houbaři do lesů na Nejdecku a Kraslicku v Krušných horách, byly zcela neuvěřitelné. U každého vjezdu do lesa stálo patnáct až dvacet aut kvůli houbám,“ řekl pozorovatel přírody a meteorolog Rudolf Kovařík ze Šindelové na Sokolovsku. „Lidé ale nemusí tak spěchat se sběrem hub, protože nastává pro houby příznivá situace,“ dodal.

Vloni a předloni přitom počasí houbám vůbec nepřálo. „Pravděpodobnost, že si houbaři hojnosti užijí, je obrovská,“ podotkl pozorovatel a připomněl, že jen na Karlovarsku v posledních dnech napršelo od pěti do třiceti milimetrů vody.

„Až do soboty nás čeká slunečné počasí s teplotami kolem 22 až 26 stupňů, ke konci týdne až k 28 stupňům, ale v neděli zase přijde voda. To je pro houby dobře, protože jinak by bylo pro ně moc dlouho sucho,“ prozradil Kovařík.