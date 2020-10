Slibované linky na roušky zatím z Tchaj-wanu nedorazily. Nepodepsala se ani smlouva

Podle původních předpokladů měly být darované linky od tchajwanské společnosti Autoland Technology dovezeny do České republiky v říjnu a zprovozněny o měsíc později. S ohledem na současný vývoj je ale téměř jisté, že tento plán nevyjde.

Pětici plně automatických 3D linek na výrobu roušek a respirátorů N95, tedy třídy FFP2, má Česku jako přátelské gesto za zářijovou cestu šéfa Senátu na Tchaj-wan darovat tamní průmyslová společnost Autoland Technology. Podle jejího ředitele Kuo Li-lina by linky měly zajistit ochranu pro zhruba 120 tisíc zdravotníků.

Kantor zároveň dodal, že by on osobně byl rád, aby se vše stihlo do konce letošního roku, nicméně reálnější je podle něj termín v prvním čtvrtletí příštího roku.