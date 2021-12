Skončil premiér, který do politiky nikdy nechtěl

Když Andrej Babiš vstupoval v roce 2011 do politiky, tvrdil, že chce především „zastavit rozkrádání země“, snil i o prosazení přímé demokracie. O deset let později odešel ze Strakovy akademie do neformálního čela opozice, poté, co se dvě volební období podílel – nejprve jako ministr financí, poté jako premiér – na řízení státu.