Skončí Hnilička ve sportovní agentuře? Chce, aby rozhodli ti, kterým přiděluje peníze

„Pár měsíců před volbami je to (rezignace na post poslance) hezké gesto, ale nic víc. Skutečné vyvození odpovědnosti by bylo vzdát se té skutečně lukrativní funkce ´krále´ českého sportu. Tady už by to ale reálně bolelo, tedy předpokládám, že si pan Hnilička zařídí podporu prostředí, o jehož financování rozhoduje,“ řekl Novinkám šéf Starostů a nezávislých (STAN) Vít Rakušan.