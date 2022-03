Školy hledají místa pro desítky tisíc dětí

V celé ČR je v tomto školním roce 4238 škol s 50 050 třídami, které mají v průměru po 19 dětech. Statistiku počtu dětí ve třídách a školách ovšem zkresluje fakt, že v ČR až třetinu škol tvoří venkovské malotřídní školy, které mají v jedné třídě i více dětí z různých ročníků z prvního stupně ZŠ. Takže ve větších aglomeracích jsou školy a třídy plnější. V základních školách je dnes dohromady 964 571 dětí, což vychází zhruba na 107 tisíc žáků v ročníku.

Třicet dětí by zvládli

Ministerstvo školství ve svém manuálu pro Ukrajince nabádá, aby se nejprve snažili stabilizovat svou situaci a děti hlásili do školek, škol i za vyšším vzděláním až třeba v průběhu tří měsíců. Ovšem první migranti přijeli do ČR za svými známými či otci, kteří zde fungují jako gastarbeiteři, a už nyní se do škol hlásí. „Volná místa v jednotlivých ročnících už nám ubývají,“ řekla Právu Jindřiška Kulišová, ředitelka pražské ZŠ T. G. Masaryka v Praze 12.

Podle jejích slov se sami ukrajinští rodiče, kteří se zabydleli v přilehlém okolí, přicházejí do školy ptát, jestli má pro jejich ratolesti volné místo. Dosud přijala deset dětí, pro další tři čtyři by se ještě místo našlo. „Nacpané máme 1. a 2. třídy, ale pro ukrajinské děti tohoto věku by možná šlo vytvořit samostatnou adaptační skupinku, jak ministerstvo umožnilo,“ uvedla Kulišová.

Pomůže web Shkola.cz Pomoc s hledáním školy pro děti nabízí uprchlíkům z Ukrajiny web Shkola.cz. Vytvořila ho společnost Scio ve spolupráci s IT společností Ximilar. Zájemci na něm najdou školy, které se k iniciativě připojily a jsou připraveny ukrajinským dětem poskytnout podporu.

Její škola patří mezi středně velké a v současnosti ji i s novými hosty navštěvuje kolem 450 dětí. Ve třídách jsou žáci zhruba po 24. Oficiálně může škola pojmout až 555 dětí, ale to už je podle ředitelky těžko dosažitelná meta.

„Kapacita je hezká na papíře, ale prostorově je to nadsazené. Kdybychom navýšili počty tříd na těch 30 dětí, tak bychom se ještě vešli, ale pak už nás brzdí stěny budovy, do které se to nevejde, i kdybychom chtěli,“ popsala ředitelka.

Podle ní je maximum 540 dětí. Ovšem je třeba také počítat s tím, že s takovými počty by se výuka značně ztížila. Vládní školská novela schválená minulý týden začleňování Ukrajinců do škol zjednodušuje. Například omezuje administrativu školám, které potřebují navýšit počty přijatých žáků nad povolené třídní kapacity. Základní mez je 30 žáků na třídu, v případě nouze je lze navýšit na 34. A nyní to lze bez vyřizování podkladů pro udělení výjimky.