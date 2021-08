Škola z Hrušek se přestěhuje do tvrdonického azylu

„Mateřinka míří do Lanžhota, nám pomohli Tvrdoničtí, když nám půjčili prostory staré školy,“ uvedla ředitelka hrušecké školy Svatava Bradávková. Kantoři si už několik dnů balili všechny potřebné věci. Na středu svolali brigádu, požádali rodiče dětí, jestli by pomohli se stěhováním lavic a vybavení do zapůjčených prostor.

Dvě třídy předškoláků najdou střechu nad hlavou v mateřské škole v Lanžhotě. Školáci z hrušecké školy pro první až pátý ročník budou dojíždět do Tvrdonic. Do staré školy v centru Tvrdonic se výuka vrací po letech. Místní děti totiž využívají společný komplex s Kosticemi.

„My jsme teď ve staré škole měli prostory pro různé spolky, hasiči tam měli klubovnu. Museli jsme všechny požádat, aby se vystěhovali, protože je to nutné pro výuku. Všichni to pochopili,“ uvedl starosta Tvrdonic Zdeněk Tesařík ( KSČM ).

„Ve Tvrdonicích se o nás postarali, starou školu vymalovali, snažili se, aby prostředí bylo odpovídající. Ale stejně budeme raději, až se vrátíme zpátky do Hrušek. Nebo ještě lépe, nejlepší by bylo, kdybychom se vůbec stěhovat nemuseli,“ řekla učitelka Barbora Čermáková.

Informační panel před školou v Hruškách uvádí konec prací 20. října letošního roku. Je ale ze začátku července a rozsah nutných oprav se rozrostl. Předpoklad návratu do školy v Hruškách je v pololetí, v optimistickém případě do Vánoc.

„Chceme zpět co nejdříve. Teď ale máme jiné starosti. Řešíme stěhování, dojíždění a různé provozní věci. Obec zřizuje kyvadlovou dopravu, ať můžeme děti odvézt do Lanžhota do školky i do Tvrdonic do školy. Bude nutné nastavit dojíždění a rozvrh,“ řekla ředitelka.