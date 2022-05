Sivera z dohledového úřadu: Reklama na Babišově karavanu je kampaň

Předseda ANO Andrej Babiš vyrazil v reklamou oblepeném luxusním obytném voze za voliči napříč republikou. Tvrdí, že to prezidentská kampaň není, že ještě není rozhodnutý kandidovat. Jak to je?

Má to více rovin. Prezidentské volby vyhlášeny nebyly, takže neběží oficiální kampaň a náš úřad nemá co sledovat. Pan Babiš objíždí republiku jako předseda ANO, jako poslanec a na to má samozřejmě právo. Druhá věc je, že používá na svém obytném voze velkoplošnou reklamu, kterou používá hnutí ANO a kterou označilo na stacionárních billboardech. Jelikož jsou vyhlášeny volby do Senátu a jedním z kandidujících subjektů je hnutí ANO, kterého je pan Babiš předsedou, tak výdaje spojené s tou reklamou se budou muset částečně zahrnout do výdajů na kampaň do Senátu.

Takže se do výdajů na kampaň zahrne polep automobilu, ale už ne samotná Babišova cesta? Má s sebou jistě celý tým lidí, který jeho cestu dokumentuje a vkládá na sociální sítě atd…

Reklama na tom obytném automobilu je pojízdná reklama, je to úplně stejné, jako když má strana billboard u silnice. Pan předseda jezdí po krajích a navštěvuje občany. To teď nejsme schopni vyhodnotit, jestli to je, nebo není kampaň k senátním volbám. Jestli prezentuje hnutí ANO, nebo jestli jen povídá o sobě a o tom, co dělá ve Sněmovně, nebo co dělal ve vládě. My zatím nevíme, jak setkání s občany budou probíhat, a nejsme schopni vyhodnotit, jestli to je kampaň.

Takže úřad tato setkání zkontroluje, bude sledovat, jak probíhají a zda nesplňují kritéria kampaně?

Monitorujeme situaci, když máme čas a příležitost, tak mítinky navštěvujeme a sledujeme, jak fungují. Dělali jsme to v rámci minulých prezidentských voleb a budeme to dělat dál. Ale v této chvíli jediné, co lze říci, je, že jde o velkoplošný pojízdný billboard, který je totožný, jako je reklama ANO, a proto by se v určitém poměru měl zahrnout do výdajů na kampaň do Senátu.

A když se Babiš rozhodne kandidovat na prezidenta, tak se situace nějak změní? Zahrnou se výdaje na jeho cesty do limitu 50 milionů korun na prezidentskou kampaň zpětně?

To je stejné jako u ostatních kandidátů. Dokud nejsou vyhlášeny volby, tak si teoreticky můžete dělat co chcete, protože se výdaje nepočítají do limitu. Do limitu se začnou počítat až po vyhlášení prezidentských voleb.

My teď prezidentskou kampaň nemůžeme sledovat, nemáme jak ji evidovat, zachytit. Musíme počkat, až bude termín voleb vyhlášen. U pana Babiše je to složitější v tom, že je předsedou politické strany, která kandiduje do Senátu. Jeho aktivity musíme sledovat, jestli se jedná o kampaň do Senátu, nebo ne. Protože pak by se jeho aktivity měly zahrnout do výdajů na senátní kampaň.

Každý prezidentský kandidát, tedy i ten, který kandidaturu oficiálně oznámil, teď může tedy křížem krážem objíždět republiku a dělat kampaň bez toho, aby náklady zahrnoval do limitu, který je ze zákona 40 milionů pro první kolo a 10 milionů pro druhé kolo. Náklady se do limitu začnou počítat až od chvíle, kdy termín voleb vyhlásí předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS). Je to tak?

Přesně tak. Teď je kampaň mimo regulaci zákona. Pouze výdaje, které by kandidáti nyní učinili a pak je v kampani použili, se musí do limitu pro kampaň zahrnout.