Sexuální obtěžování na univerzitách by mohl řešit fakultní ombudsman

Vedení Právnické fakulty Univerzity Karlovy odmítlo, že by vědělo o údajném sexuálním násilí a nevhodném chování někdejšího studenta Dominika Feriho. Musíme posílit nástroje, abychom takovým problémům zabránili, reagoval ve čtvrtek děkan Jan Kuklík. Řešením by mohlo být zřízení fakultního ombudsmana, který by podobné problémy se studenty řešil. Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci takto funguje již sedm let.