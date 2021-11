Senátoři teritorialitu neprosadili, exekuční řád zůstane stejný

Zároveň soudci konstatovali, že jsou si vědomi některých excesů a problematických postupů v exekuční praxi. Vyhovění senátorskému návrhu by však podle nich neznamenalo automatickou změnu k lepšímu.

Hlavním argumentem senátorů bylo to, že neomezená volba soudního exekutora oprávněným jde proti nosným principům exekuční činnosti, kterými jsou nezávislost, nestrannost a spravedlivost. "V právním státě si nelze představit soudce, který by byl volen a placen pouze jednou stranou sporu. Není zřejmé, proč by mělo být na soudce nahlíženo jinou optikou než na soudní exekutory," stálo v návrhu.