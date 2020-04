Senátoři odklepli zvýšení plateb za státní pojištěnce

„Přicházím s návrhem zvýšit platbu státu na jednoho státního pojištěnce o 500 korun, a to s platností od 1. června. Od 1. ledna dalšího roku by se měla platba zvýšit o dalších 200 korun,” sdělil na plénu v Senátu Vojtěch.

Senátoři novelu schválili na středeční schůzi. Stejně tak kývli na zvýšení ošetřovného, a to z 60 na 80 procent. Rozhodnout by měli ještě o prodloužení bonusu pro OSVČ do června.