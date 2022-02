Senát jedná o pandemickém zákoně. Když neprojde, bude nouzový stav, varoval Válek

Na vysvětlení doplnil, že epidemie covidu-19 přechází do rizikové skupiny seniorů, proto je podle něj ještě třeba udržovat opatření v domovech seniorů a nemocnicích.

Mluvčí resortu Ondřej Jakob pro Novinky uvedl, že preferovaný stav pandemické pohotovosti, nebo jeho alternativa, bude podle odhadů nutný zhruba do poloviny března.

Hlavní části pandemického zákona o možnosti vydávání mimořádných proticovidových opatření mají ale platit podle sněmovního znění novely do konce listopadu. Platný zákon předpokládá jejich účinnost jen do 28. února.

Avšak i v případě, že by Senát předlohu zamítl nebo navrhl její úpravy, Sněmovna by měla dost času vypořádat se s verdiktem horní komory tak, aby vyšla ve sbírce do konce února.