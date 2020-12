Senát rozhoduje o daňovém balíčku

10:08 - Dále vystoupil premiér Andrej Babiš (ANO). Senátorům navrhl, aby při hlasování o balíčku slevu na poplatníka zrušily. Spolu s tím navrhl nově kompenzovat výpadky příjmů obcí a krajů 20 miliardami korun ročně, a to po dobu dvou let. „Je to nejlepší návrh pro zaměstnance, zaměstnavatele, živnostníky a rozpočet,“ řekl v horní komoře.

10:01 - Nespojený s vládním návrhem je i Lukáš Wagenknecht (Piráti). Ostře se pustil do ministerstva financí kvůli odhadům dopadů, které jsou podle něj nepřesné. „Jsou to hausnumera. Připomíná mi to tržiště, je skutečné strašné, co tu dneska máme,“ rozčiloval se senátor.