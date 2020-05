Senát navrhuje odložení 3. a 4. vlny EET na rok 2023

Senátoři ve středu navrhli, aby se povinnost elektronicky evidovat tržby (EET) odložila pro 3. a 4. vlnu až do konce června roku 2023. Návrh z pera ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO), který počítá s odložením všech čtyř vln do konce roku 2020, se tak vrací zpět do Poslanecké sněmovny.