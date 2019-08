Zeman očekává, že Babiš přijede do Lán už se jménem nového ministra, řekl Bartoš

„Probírali jsme věci ohledně vlády a malé vládní krize z celé řady krizí, která se týkala pana ministra kultury. Prezident potvrdil, že očekává jméno od soc. dme., které by měl dnes donést pan premiér Babiš,“ uvedl Bartoš po hodinové schůzce.

Pokud to bude někdo přijatelný, tak by prý Zeman návrhu vyhověl.

Předseda ČSSD Jan Hamáček se nechal slyšet, že chce seznámit kandidáta na ministra kultury v následujících dnech. Jméno by mělo být jasné do pátku, kdy zasedá vedení ČSSD. Hamáček neočekává, že by se opakovaly problémy, které byly u Michala Šmardy.