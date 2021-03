Schyluje se ke střetu kvůli Velikonocům

Současná protiepidemická opatření platí do neděle. Přesto podle vicepremiéra a ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) nelze čekat, že vláda na dnešním zasedání rozhodne o výraznějším uvolnění. Od pondělí se pravděpodobně povolí pohyb za účelem rekreace po celém okrese, nyní je umožněn pouze na území obce.

„Zatím ale není doporučeno měnit systém okresních uzávěr,“ uvedl Hamáček po jednání Ústředního krizového štábu, jemuž předsedá. Důvodem je, že dostatečně neklesá počet hospitalizovaných lidí s covidem. Proti rozvolnění před Velikonocemi se vyslovil také ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Zakázat cestování mezi okresy může vláda při nouzovém stavu, ten současný ale trvá pouze do 28. března. Proto Blatný navrhne jeho prodloužení.

Jelikož menšinová vláda Andreje Babiše (ANO) při těchto hlasováních přišla o součinnost KSČM, může opět dojít na vypjaté jednání mezi opozicí a vládními stranami. Část opozice spojená v koalici Spolu už oznámila, že uzavření lidí v jejich okresech nepovažuje za nutné.

„Budeme po vládě chtít, aby vyhodnotila účinnost nesmyslného zákazu pohybu mezi okresy a zákaz styku mezi rodinnými příslušníky. Nevidíme v nich fakt žádný efekt. To není bezhlavé rozvolňování, to je otázka zdravého rozumu. Vláda nemá zasahovat do vztahu mezi dětmi a rodiči, vnuky a prarodiči,“ napsal včera na Twitteru předseda ODS Petr Fiala. Koronavirus se dá podle Fialy porazit pouze osobní zodpovědností a rychlým očkováním.

To druhá část opozice, kterou reprezentuje STAN a piráti, chce účinnost opatření nejprve probrat s Blatným a počkat na čerstvá čísla ze začátku příštího týdne. „To by se měl se zpožděním projevit dopad lockdownu. Určitě to vše ovlivní debatu o prodloužení nouzového stavu,“ sdělil Právu šéf poslaneckého klubu STAN Jan Farský.

PES se vrátí do hry

Data, jaký vliv mají uzávěry okresů na šíření epidemie, požaduje od zdravotnictví také vicepremiér Hamáček. Ten zároveň argumentuje, že se vláda při zavedení současných opatření inspirovala v Portugalsku, které se během dvou měsíců dokázalo z těžké epidemické situace dostat.

„Byl bych rád, kdyby po Velikonocích striktní omezení na pohyb padla, ale záleží to na dalším vývoji a jak zvládneme těch dalších 14 dní,“ řekl Hamáček.

Současná opatření pak chce vláda rozvolnit podle upraveného protiepidemického systému známého pod zkratkou PES. Hlavní hygienička Pavla Svrčinová, která se funkce ujala v pondělí, chystá jeho úpravu, tak aby obsahoval jasná kritéria, při jejichž splnění se budou moci omezení postupně odstraňovat.

„Chceme slyšet, jak to bude v situaci, kdy to půjde podle toho modelu, který je aktuální, tedy že ta křivka postupně bude klesat,“ řekl ve středu po jednání Ústředního krizového štábu jeho předseda Hamáček. „Upravená podoba PES by měla být známa do příštího týdne,“ dodal.