Schůzka sněmovního výboru k BIS patrně nebude

Podle předsedy sněmovního bezpečnostního výboru Radka Kotena (SPD) neexistuje zákonný podklad, který by jej opravňoval ke svolání jednání výboru, na němž by se měl řešit výběr šéfa Bezpečnostní informační služby (BIS). Koten to uvedl v dopise pro členy výboru.